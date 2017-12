Atirador de Las Vegas reservou hotel em Chicago durante o Lollapalooza, diz site

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS - O autor do maior ataque a tiros da história recente dos Estados Unidos teria reservado um hotel na cidade de Chicago, no Estado de Illinois, durante o festival de música Lollapalooza, em agosto, afirmou nesta quinta-feira o site TMZ.

+ Enquanto Trump silencia sobre armas, Las Vegas estimula ‘turismo da bala’

Segundo este portal, Stephen Paddock, aposentado de 64 anos que matou 58 pessoas e feriu quase 500 em Las Vegas, no domingo, reservou dois quartos no hotel Blackstone, no centro da cidade, com vista para o grande parque onde foi realizado o festival durante quatro dias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O TMZ indicou que Paddock não apareceu no hotel, mas a informação sugere um cenário similar ao do festival de música country de Las Vegas, que reuniu 22.000 pessoas, contra o qual o atirador abriu fogo no domingo à noite a partir de um quarto no 32º andar de um hotel.

"Estamos a par das informações da imprensa e em contato com a polícia federal (FBI)", afirmou em um comunicado o porta-voz da polícia de Chicago, Anthony Guglielmi. A gerência do Blackstone Hotel não respondeu de modo imediato as tentativas de contato da AFP.

Mais de 100.000 pessoas compareceram ao festival Lollapalooza, que aconteceu entre os dias 3 e 6 de agosto no Grant Park de Chicago, incluindo Malia Obama, filha do ex-presidente Barack Obama.

O Blackstone é um histórico hotel de luxo que já hospedou chefes de Estado, como o ex-presidente Jimmy Carter, e artistas como Nat King Cole e Rodolfo Valentino. / AFP