Atirador de Munique era admirador de Hitler e Breivik

MUNIQUE, ALEMANHA - O jovem que matou nove pessoas e depois se suicidou em Munique, na semana passada era admirador do líder nazista Adolf Hitler e se orgulhava de suas origens arianas, informou nesta quarta-feira, 27, o diário alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. O objetivo de Ali David Sonboly, de 18 anos, era matar o maior número de pessoas possível durante o ataque ao shopping Olympia, um dos principais pontos da cidade.

Segundo a publicação, Sonboly não militava em organizações da ultradireita alemã, nem frequentava a cena neonazista de Munique. Ele ainda tinha cerca de 300 balas em seu estoque de munição quando se matou. Seu ódio, ainda de acordo com a reportagem, era dirigido a imigrantes de origem turca e árabe.

As nove pessoas mortas no tiroteio tinham origens extrangeira, a maioria da Turquia e do Kosovo. Filho de imigrantes iranianos, Sonboly nasceu em Munique em 20 de abril de 1998 - no mesmo dia em que Hitler nasceu na Áustria, em 1889. Ele saudava sua origem iraniana - que também é da etnia ariana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O atirador de Munique também se inspirou no terrorista norueguês Anders Breivik, que há cinco anos matou 77 pessoas em um ataque duplo em Oslo e Utoya. A polícia alemã descartou motivações ligadas ao terrorismo islâmico no ataque de Munique. /EFE