Atirador egípcio tinha "intenção de matar", diz FBI Hesham Mohamed Hadayet, o imigrante egípcio de 41 anos que iniciou o tiroteio no aeroporto de Los Angeles ontem, chegou ao local "com a aparente intenção de matar", disse hoje o agente especial do FBI Richard Garcia. Mas os possíveis motivos de Hadayet, que trabalhava como chofer de limusine, são desconhecidos das autoridades americanas. Por isso, elas continuaram a tratar o episódio como um crime isolado e não como um atentado terrorista. A tese de que se tratou de um ato terrorista foi repetida hoje pelo governo de Israel, que se considera o alvo do ataque. Este aconteceu no balcão de passageiros da empresa aérea israelense El-Al e as duas pessoas mortas pelos tiros de pistola disparados por Hadayet eram judias: o joalheiro Yaakov Aminov, de 46 anos, pai de oito filhos, que tinha levado um amigo ao aeroporto, e uma atendente da El-Al, Victoria Hen, de 25 anos. Hadayet foi morto com um tiro à queima-roupa por um agente de segurança da El-Al, depois de ter sido dominado e desarmado, segundo depoimentos de testemunhas citados hoje pelo Los Angeles Times. Embora Washington não descarte a possibilidade de vir-se a descobrir conexões entre o agressor e grupos terroristas, o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, afirmou hoje que "não há nenhum indício no momento de que se trate de terrorismo". Hadayet não constava da lista dos FBI de suspeitos de ligações com grupos terroristas. Na quinta-feira, quando os policiais revistaram o apartamento em que Hadayet vivia com sua família, na cidade de Irvine, foram informados por vizinhos de que sua mulher e os dois filhos haviam partido alguns dias antes para o Egito. Hoje, o pai, a mulher e a irmã de Hadayet foram interrogados pelo serviço de inteligência egípcio, no Cairo. O general reformado Hossan Mostafa Mahfouz, tio de Hadayet por casamento, disse que "não acredita nos relatos do governo americano (sobre o episódio) porque eles são confusos". Segundo Mahfouz, Hadayet estava feliz nos Estados Unidos onde vivia há dez anos e tinha status de residente legal, e pretendia naturalizar-se cidadão americano. "Ele era uma pessoa amável e próxima de sua família". Mahfouz contou também que o sobrinho, que completou 41 anos no dia do tiroteio, tinha telefonado para seu pai pela manhã, algumas horas antes de chegar ao aeroporto de Los Angeles armado com uma pistola Glock 45 semiautomática, um revólver de 9 milímetros e uma faca, mas sem nenhum documento de identidade. "Ele tinha mais munição e parecia pronto a usá-la", disse um porta-voz da polícia de Los Angeles. Um vizinho de Hadayet contou que ele era um homem quieto, mas que recentemente ele havia reclamado com o sindicato do prédio sobre o vizinho do andar de cima que pendurara bandeiras dos EUA e do Corpo de Marines na varanda, logo acima de sua porta.