Atirador em faculdade nos EUA era veterano de guerra O estudante que abriu fogo contra os colegas numa sala da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Arizona, matando duas professoras e uma outra pessoa, antes de aparentemente cometer suicídio, foi identificado como Robert S. Flores, um veterano da Guerra do Golfo que, ao que tudo indica, estava indo mal nos estudos. O chefe de polícia Richard Miranda disse que tudo indica que Flores se matou depois de executar o ataque. A polícia não revelou a causa da morte da vítimas, ou se elas tinham alguma relação com o assassino. O esquadrão de bombas foi chamado depois que um pacote, ou mochila, foi encontrado debaixo do corpo do atirador. Em ocasiões anteriores, o suspeito havia ameaçado explodir o prédio. Um cão farejador de explosivos reagiu ao carro do assassino, deixado num estacionamento próximo. A faculdade e edifícios próximos foram esvaziados.