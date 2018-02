Atirador enviou dados de matança a psiquiatra James Holmes (foto), suspeito de matar a tiros 12 pessoas e ferir outras 58 em um cinema do Colorado durante a estreia do novo filme do Batman enviou um caderno "cheio de detalhes sobre como mataria as pessoas" a um psiquiatra da Universidade do Colorado antes do ataque, segundo a FoxNews. Mas, de acordo com um advogado, o pacote só foi aberto na segunda-feira. O caderno tinha desenhos prevendo como seria o massacre, disse uma fonte, acrescentando que entre as imagens havia pessoas com arma em punho atirando umas nas outras.