Atirador faz disparos em templo religioso nos Estados Unidos

WISCONSIN - Disparos no interior de um templo Sikh, nas proximidades de Milwaukee, no estado americano de Wisconsin, deixaram mortos e feridos na manhã deste domingo, 5, segundo uma funcionária da polícia local.

De acordo com a despachante policial do departamento de polícia de Oak Creek, Stephanie Uljanec, ainda não há informações confirmadas sobre quantas pessoas estão no lugar ou o número de mortos.

Uma porta-voz do Hospital Froedert, o principal centro para atendimento de traumas na região de Milwaukee, disse à rede CNN que três homens foram levados ao hospital e que eles estão prontos para receber mais pacientes.

Há mais de 12 ambulâncias estacionadas do lado de fora do templo e a polícia colocou jornalistas e curiosos em área próxima ao local. Oak Creek fica ao sul de Milwaukee, ao longo do lago Michigan.

As informações são da Associated Press.