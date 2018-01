Atirador faz quatro reféns em escola americana Ao menos quatro estudantes estão sendo mantidos reféns por um atirador adulto em uma escola na pequena cidade americana de Bailey, no Colorado. Autoridades esvaziaram o estabelecimento depois que vários tiros foram ouvidos no local, informou a porta-voz do xerife da cidade. Um esquadrão antibombas e reforços policiais foram enviados para o local. Ainda não há informações sobre feridos. Segundo um funcionário da secretaria de Educação da cidade, os estudantes da escola de ensino médio Platte Canyon e de instituições de ensino próximas foram levados para locais seguros. O funcionário explicou que a retirada aconteceu depois que um barulho muito alto foi ouvido. "Mas não sei dizer o que era", disse. "Temos algumas informações de que várias tiros foram dados", disse a porta-voz do Xerife, Jacki Kelly. A cidade fica a 56 quilômetros de Denver.