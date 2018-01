Atirador fere quatro soldados americanos em Bagdá Quatro soldados americanos ficaram feridos neste domingo durante emboscada no centro de Bagdá. Os soldados, que participavam uma missão humanitária, ficaram parados durante um congestionamento de tráfico, quando um homem se aproximou e atirou contra eles com uma arma de baixo calibre. Um dos quatro soldados feridos está em condições graves. A informação foi dada pelo capitão David Connolly, um porta-voz das forças americanas em Bagdá: ?Ainda há alguns pequenos bolsões de resistência em Bagdá?, ele disse à Associated Press. O capitão não soube dizer se os soldados revidaram o fogo ou se o atirador foi preso. Veja o especial :