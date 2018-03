Atirador foi morto na prefeitura de NY Um atirador que conseguiu levar uma arma para dentro do edifício da prefeitura de Nova York abriu fogo nas dependências da Câmara de Vereadores, disparando mais de dez tiros, e baleou e matou um vereador, James Davis, que fazia campanha contra a violência. Um policial à paisana abriu fogo e matou o assassino, diz a polícia. O atirador era um adversário político do vereador, e entrou com ele no prédio, segundo uma fonte da polícia. O assassino parece ter usado a proximidade com o vereador para escapar da vigilância na entrada.