Atirador invade hospital da Marinha dos EUA em San Diego

(Atualizada às 17h14) SAN DIEGO, CALIFÓRNIA - Um homem armado está à solta em um hospital da Marinha americana em San Diego, na Califórnia, informou a instituição nesta terça-feira, 27, em sua página no Facebook.

“Um atirador está armado no prédio 26 no Centro Médico Naval de San Diego”, diz a nota, “Recomenda-se a todos os ocupantes do prédio correr, esconder-se ou enfrentá-lo.”

A administração do hospital pediu também que os telefones e dispositivos eletrônicos sejam desligados até a chegada da polícia.

Posteriormente, a Marinha americana divulgou um comunicado no qual informou que foram disparados ao menos três tiros pela manhã no hospital, sem deixar vítimas. O local permanece fechado e unidades especiais fazem uma varredura em todo o complexo.

Todos os acessos ao hospital foram fechados. Escolas nos arredores do hospital foram orientadas a manter seus alunos em locais seguros. / EFE e AFP