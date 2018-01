Atirador mata 1 e fere 2 em universidade nos EUA Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas nesta sexta-feira após um homem fortemente armado abrir fogo contra estudantes dentro da Universidade de Administração Case Western Reserve. A polícia cerca o prédio da universidade e membros da Swat já estariam dentro do prédio em busca do atirador. Não há informações sobre o ferido que ainda está dentro do prédio, nem mesmo informações sobre a pessoa morta.