Atirador mata 13 guardas egípcios na fronteira do Sinai Um atirador mascarado matou ao menos 13 guardas neste domingo na fronteira do Egito com a Faixa de Gaza e o Estado de Israel, informou um oficial egípcio. O atirador estava armado com rifles automáticos e outras armas carregadas em um veículo, disse o oficial em condição de anonimato.