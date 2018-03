Atirador mata 2 e fere 7 em igreja do Tennessee Um atirador abriu fogo ontem no interior de uma igreja em Knoxville, no Estado americano do Tennessee. De acordo com a CNN, um homem de 60 anos morreu no ataque e uma senhora de 61 morreu no hospital em decorrência dos ferimentos. Outras sete pessoas ficaram feridas. O autor dos disparos foi identificado pela polícia como sendo Jim Adkisson, de 58 anos. Ele foi dominado e preso logo após disparar. As autoridades também não tinham dado até ontem à noite nenhuma informação sobre as possíveis razões para o crime, mas Adkison era freqüentador da igreja. No momento do ataque, os fiéis assistiam a coral infantil.