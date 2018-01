Atirador mata 7 e é morto pela polícia no subúrbio de Dallas, no Texas

PLANO, Texas – Um homem matou ao menos sete pessoas a tiros e foi morto pela polícia dentro de uma casa na cidade de Plano, no subúrbio de Dallas, no Estado norte-americano do Texas, na noite deste domingo, 10. O tiroteio aconteceu por volta das 20 horas no horário local (22 horas em Brasília), conforme as autoridades.

A polícia relatou que se deslocou até a casa após denúncia de som de tiros. Quando o primeiro agente chegou ao local, se deparou com o atirador e iniciou uma troca de disparos que provocou a morte do suspeito e deixou mais duas pessoas feridas. O estado de saúde delas não foi informado até o momento.

As vítimas e o criminoso ainda não foram identificados e ainda não há suspeitas sobre as motivações do massacre. Segundo informações preliminares, todos eram adultos.

O porta-voz da polícia de Plano, David Tilley, destacou que esse tipo de ataque é incomum na região. A casa foi cercada para perícia e início da investigação durante a madrugada desta segunda-feira, 11. / AP