Atirador mata 7 em shopping da Holanda

AMSTERDÃ

Um homem abriu fogo ontem em um shopping lotado nas imediações de Amsterdã, deixando ao menos 7 mortos - entre eles o atirador - e 15 feridos. Quatro dos feridos estão em estado crítico e cinco em estado grave, informaram as autoridades.

O ataque ocorreu no shopping Ridderhof, em Alphen aan den Rijn, subúrbio localizado 40 quilômetros a sudoeste de Amsterdã, com cerca de 72 mil moradores. "Uma homem com uma arma automática, cuja identidade ainda não sabemos, começou a atirar e então se suicidou", disse o prefeito Bas Eenhoorn. Ele considerou o ataque a tiros como "sem precedentes" e disse que havia um grande número de pessoas no shopping na hora do incidente.

O homem tinha cabelos loiros, cerca de 25 anos e usava jaqueta de couro e calça camuflada, informou a rede de TV pública NOS, citando testemunhas. Investigadores estão tentando determinar a identidade do atirador, disse o prefeito.

O proprietário de uma loja de animais do shopping disse à agência de notícias holandesa ANP que o homem descarregou a arma disparando em todas as direções, antes de atirar na própria cabeça. "Houve pânico no shopping, as pessoas corriam desesperadas, contou Maart Verbeek. "Eu vi o atirador vindo, entrei na loja e pude vê-lo com a arma automática", acrescentou.

Horas após o ataque, os moradores de Alphen aan den Rijn continuavam passando diante do shopping, alguns diziam estar chocados com o ocorrido. "Você ouve sobre esse tipo de coisas acontecendo em escolas americanas e pensa que é algo muito distante", disse Rob Kuipers. "Agora isso ocorreu aqui na Holanda", lamentou.

Apesar de raros, ataque a tiros e outros incidente de violência não são incomuns na Holanda. Entre vários casos, em 1999, quatro estudantes e um professor ficaram feridos em um ataque a tiros em uma escola. Em 2004, um professor foi morto por um estudante. No mesmo ano, um motorista lançou seu automóvel sobre uma multidão que assistia a um desfile, matando oito pessoas e ferindo dez.

O ataque a tiros no shopping holandês ocorreu três dias após um incidente similar em uma escola de Realengo, no Rio, que deixou 12 crianças mortas e outras 12 feridas. / AP e REUTERS