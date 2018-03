Atirador mata duas pessoas em universidade da Austrália Um homem armado de aproximadamente 35 anos matou a tiros dois estudantes de origem asiática e feriu outros cinco na Universidade de Monash, na cidade australiana de Melbourne, no estado de Vitória. O agressor abriu fogo durante uma aula. A Universidade de Monash é a segunda maior da Austrália e tem vários alunos estrangeiros. Um estudante e um professor conseguiram deter o assassino, que também é de origem asiática. O inspetor de polícia, Trevor Parks, não acredita que o incidente tenha alguma relação com atividades terroristas. Um porta-voz do serviço médico afirmou que quatro dos feridos são homens, e dois foram levados em estado grave de helicóptero para um hospital de Melbourne. A mulher, ferida na cabeça, fui levada ao Centro Médico de Monash.