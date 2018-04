Atirador mata líder do bloco sunita no Iraque

O líder do maior bloco sunita no Parlamento iraquiano, Hareth al-Obaidi, foi morto ontem a tiros numa das principais mesquitas de Bagdá. Momentos antes do ataque, ele havia feito um sermão denunciando supostos abusos das forças do governo do premiê Nuri al-Maliki nas prisões. O assassinato ampliou o temor de um aumento da violência sectária duas semanas antes da retirada das forças dos EUA das cidades iraquianas. Em reunião com o comando militar iraquiano, Maliki havia declarado na quinta-feira que a proximidade da retirada americana e das eleições parlamentares, marcadas para janeiro, poderia aumentar as "ações terroristas" em todo país. Parlamentares iraquianos iniciaram tensas discussões sobre a formação de novas coalizões para a eleição de 2010. O líder do bloco sunita morto ontem presidia a comissão de direitos humanos do Parlamento e era um dos principais críticos do governo. "A tragédia mostra que a segurança ainda é muito frágil e há perigo", afirmou Saleem al-Jubouri, porta-voz do grupo de Obaidi, conhecido também como Front Iraquiano do Acordo. "O governo deve garantir mais segurança." Segundo a polícia e testemunhas, pouco após Obaidi ter terminado seu tradicional sermão da sexta-feira na mesquita de Al-Shawaf, um jovem de cerca de 15 anos disparou duas vezes contra sua nuca, matando-o na hora. Após assassinar o líder sunita, o agressor - cuja identidade ainda não foi divulgada - lançou uma granada de mão contra a multidão, deixando mais 3 mortos e 11 feridos. Ele tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi abatido a tiros pelos seguranças da mesquita. O ataque causou tumulto entre os fiéis, que se acotovelavam e gritavam ao tentar abandonar o templo islâmico. A mesquita de Al-Shawaf fica no bairro de Yarmouk, oeste de Bagdá, zona que foi palco de conflitos sangrentos entre sunitas e xiitas no auge da guerra, mas que recentemente viu a violência diminuir. SUSPEITAS Após o assassinato, moradores passaram a questionar como o agressor conseguiu driblar o forte esquema de segurança montado diante da mesquita. Mohammad al-Obaidi, irmão da vítima, acusou as forças policiais que estavam no local de ter facilitado a entrada do assassino. "Foi um crime planejado", declarou. O governo iraquiano não se pronunciou sobre o ocorrido. Minoria que ocupou os principais postos do governo sob a ditadura de Saddam Hussein, os sunitas tentam retomar um espaço central na política iraquiana. Obaidi foi eleito em 2005, quando a maioria dos sunitas boicotou as eleições. O grupo voltou a participar da política na votação de janeiro. Apesar da atuação de grupos sunitas no Parlamento, o atual governo é majoritariamente formado por xiitas, entre eles o próprio premiê Maliki. Milícias xiitas também conseguiram integrar as forças de segurança, contaminando o aparelho estatal com a lógica sectária.