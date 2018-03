Atirador mata pelo menos 3 pessoas na Califórnia Um homem fez disparos durante 25 minutos no sul da Califórnia, nesta terça-feira, matando pelo menos três pessoas e deixando algumas feridas antes de se suicidar, informou a polícia. Os disparos foram realizados em pelo menos seis locais, informou o porta-voz do xerife do condado de Orange, Jim Amormino, à KNBC-TV.