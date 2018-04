Atirador mata uma mulher e fere duas nos EUA

O chefe de polícia de Knoxville (Estado do Tennessee, EUA)informou que todas as vítimas eram mulheres, atuais e ex-empregadas do Parkwest Medical Center. O ataque ocorreu às 16h30 do horário local.

A polícia ainda tenta determinar um motivo para o crime. Um porta-voz da polícia disse que, aparentemente, nenhuma das vítimas tinha parentesco com o atirador. Os nomes do atirador e das vítimas não foram divulgados, porque a polícia ainda não informou as famílias.