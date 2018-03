Atirador planejou ação em Nova York Jeffrey Johnson, o homem que matou um ex-colega em frente ao Empire State na sexta-feira e desencadeou uma ação policial que deixou nove feridos em Nova York, planejou o crime. Detetives acharam em sua casa livros sobre tiro e munição do calibre que ele usou. A polícia busca no computador de Johnson pistas sobre a motivação do crime.