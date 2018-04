Atirador tinha discurso contra o governo

Especialistas dizem que o assassino Jared Lee Loughner, de 22 anos, era uma pessoa com perturbações mentais desde os tempos de escola. Em outubro, seu comportamento levou à sua saída da faculdade no Arizona. Há dois anos, ele tentou se alistar no Exército, mas foi rejeitado.

Vídeos atribuídos a ele no YouTube indicam uma pessoa obsessivamente crítica ao governo, chegando a falar que existe um controle estatal da mente através da gramática. Ele criticava o nível de educação no Arizona. Seguindo uma linha dos libertários na economia, afirmava que não queria falar em dívidas "em uma moeda que não é regida pelo padrão ouro". Há informações não-confirmadas de que ele integraria uma organização de extrema direita islamofóbica e antissemita. Gabrielle Giffords é judia. N