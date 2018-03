Atirador tinha estranha rotina O atirador do Empire State foi identificado como Jeffrey Johnson, de 58 anos, designer de roupas e acessórios femininos. Há 18 meses, ele morava em uma rua do Upper East Side, um dos bairros de elite de Nova York. De acordo com o zelador do prédio onde ele vivia, Johnson mantinha a mesma rotina: todas as manhãs, entre 7h30 e 8 horas, ia a uma lanchonete do McDonald's e voltava com uma sacola nas mãos. Depois, geralmente, passava o dia todo no apartamento. Johnson era também visto sempre com a mesma roupa, um terno marrom, às vezes de gravata. As autoridades afirmaram ontem que, após uma primeira análise, ele não tinha passagem pela polícia. / NYT