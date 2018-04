Atiradores abrem fogo em ônibus no Paquistão e matam 18 pessoas

PESHAWAR, PAQUISTÃO - Atiradores abriram fogo nesta terça-feira, 28, em um ônibus no distrito de Kohistan, no norte do Paquistão, em um aparente ataque sectário no qual 18 pessoas foram mortas, afirmaram oficiais da polícia.

"Todas as pessoas a bordo eram xiitas e no momento parece que foram alvos de homens armados da comunidade sunita local", afirmou uma autoridade da polícia à Reuters.

O ônibus viajava da cidade paquistanesa de Rewalpindi, na região central do país perto da capital Islamabad, para a cidade de Gilgit, ao norte.

Oficiais da polícia disseram que o ônibus foi atacado em uma área inabitada por duas tribos sunitas, a 165 quilômetros ao norte de Islamabad.

A maioria dos paquistaneses são muçulmanos sunitas. Os xiitas representam em torno de 15 por cento de uma população de aproximadamente 180 milhões.

Ambas as comunidades vivem em paz uma com a outra, mas militantes dos dois lados mataram milhares de pessoas em ataques de revanche desde o início da militância islâmica no país na década de 1980.