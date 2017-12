Atiradores atacam posto policial e matam dois no Iraque Homens armados com rifles e granadas atacaram posto policial de Mahmudiyah e mataram um oficial e um civil nas primeiras horas desta terça-feira. Testemunhas afirmam que os atiradores citaram versos do Alcorão, o livro sagrado muçulmano, momentos antes de agirem. Este ataque aconteceu um dia depois dos Estados Unidos anteciparem a entrega da soberania ao Iraque. O evento deveria acontecer na quarta-feira, mas a data foi mudada na última hora para pegar os insurgentes desprevenidos. Na cidade de Kirkuk, marcada pelos conflitos separatistas curdos, uma bomba contra o chefe de polícia do distrito de Azadi explodiu numa estrada e matou um de seus guardas. O militar Ajmed al-Hamawandi, sofreu apenas ferimentos leves.