Atiradores disparam contra multidão e matam 7 no Egito A polícia egípcia disse que um grupo de homens armados abriu fogo contra uma multidão que celebrava a data da morte de um morador ilustre na cidade de Al-Hojairat, na província de Qena, 465 quilômetros ao sul do Cairo. Pelo menos 7 pessoas foram mortas no ataque. O general Mohammed Badr afirmou que a motivação da matança ainda é desconhecida. Badr disse que três mil policiais estão na cidade e nas imediações em busca dos assassinos.