Atiradores executam sete pessoas no Paquistão Dois homens armados mataram sete pessoas no prédio de uma organização de caridade cristã em Karachi, no Paquistão, na manhã desta quarta-feira. Segundo um policial local, os agressores entraram na sede do Instituto Paz e Justiça, amarraram as vítimas com seus cintos e os executaram com tiros na cabeça. Todos os mortos eram paquistaneses cristãos. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para o hospital. Ninguém foi preso. O chefe de polícia não quis precisar se foi um ou dois terroristas que assassinaram as vítimas. Nos últimos meses, vários locais cristãos foram alvos de ataques terroristas que deixaram mais de 30 mortos.