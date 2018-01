Atiradores matam 18 pessoas e ferem 50 em shopping de Bagdá

Invasão a shopping no Quênia em 2013 terminou com 67 mortos

Em 2013, militantes da milícia radical somali Al-Shabab atacaram um shopping de Nairóbi e se refugiaram no local, fazendo reféns por quatro dias. O episódio terminou com a morte de 67 pessoas. Na invasão ao Westgate Mall, os militantes invadiram o centro de compras pela entrada principal, lançaram granadas ao chão e fuzilaram clientes de um café. Os que chegaram pelo estacionamento mataram um guarda antes de alcançar os andares superiores, onde uma rádio organizava uma festa. Segundo testemunhas do ataque, os militantes obrigaram os clientes do shopping a citar uma oração islâmica. Quem não conseguia fazê-lo, era executado. Imagens de câmeras de segurança mostraram os terroristas atirando contra banheiros depois de descobrir que havia pessoas escondidas neles. Depois disso, os atiradores se separaram. Parte ocupou o cinema e outra se dirigiu a supermercado. No dia 23 de setembro daquele ano, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou que o ataque tinha se encerrado com as forças de segurança do país derrotando os militantes.