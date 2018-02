Atiradores matam 20 trabalhadores no Paquistão Homens armados atacaram um canteiro de obras no Paquistão e mataram 20 trabalhadores, enquanto eles dormiam, neste sábado, disse um funcionário do governo, no que parece ser mais violência por parte dos rebeldes que estão tentando controlar a província do Baluquistão, rica em fontes de gás e minério.