Atiradores matam 4 em Centro Americano em Calcutá Atiradores não identificados abriram fogo nesta terça-feira contra policiais do Centro Americano da cidade de Calcutá, ao leste da Índia, matando quatro policiais e deixando outros 11 feridos. De acordo com fontes em Calcutá, os atiradores estavam em motocicletas e dispararam contra os policiais por volta das 6h30 (23 horas de segunda-feira, em Brasília), fugindo depois. Funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Nova Délhi disseram que outras pessoas podem ter morrido no incidente, mas não quiseram dar mais informações. Seis policiais e um segurança particular ficaram feridos durante o ataque. O Centro Americano é um dos dois prédios mantidos pelos Estados Unidos na Índia e, no momento do tiroteio, não havia ninguém dentro do locall. Na capital indiana, Nova Délhi, um alerta máximo foi dado para a Embaixada dos Estados Unidos no país e para outras instituições americanas. "Nós estamos tratando este caso muito seriamente", disse o comissário adjunto da Polícia indiana, Suresh Roy, à Press Trust of India, uma agência de notícias independente.