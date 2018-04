Atiradores matam 5 em mesquita da Nigéria

"Eles chegaram na garupa de uma moto e dispararam esporadicamente contra os fiéis nesta noite (...). A situação agora está sob controle, uma investigação foi iniciada", disse o porta-voz Majiya Musa.

A insurgência islâmica, antes confinada à remota localidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, agora se irradiou por todo o norte do país, uma região de maioria muçulmana.

A Boko Haram deseja impor a lei islâmica em toda a Nigéria, país dividido em proporções praticamente iguais entre cristãos e muçulmanos. Nos últimos seis meses, a seita se mostra cada vez mais sofisticada nas suas ações.

No mês passado, no ataque mais violento da sua história, o grupo matou 186 pessoas em Kano, segunda maior cidade da Nigéria. Outros ataques seguem um estilo mais simples e habitual, com disparos feitos por homens nas garupas de motos. Na quinta-feira, dois policiais foram mortos e outros dois ficaram feridos dessa maneira em Kano.

(Reportagem de Bala Adamu)