Atiradores metralham delegacia no Sinai Atiradores metralharam uma delegacia na Península do Sinai nesta quinta-feira e provocaram um tiroteio com a polícia antes de escaparem para o deserto em picapes, no mais recente ataque contra autoridades egípcias na região. O ataque ocorre no momento em que o governo egípcio enviou milhares de soldados e policiais para reforçar a segurança no Sinai, onde no final de semana passado agressores mataram 16 guardas na fronteira com Israel e fugiram pelo deserto. O presidente egípcio Mohammed Mursi demitiu o chefe da espionagem e o governador do norte do Sinai após os ataques.