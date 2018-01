Atiradores seqüestram traineira russa no Mar do Japão Atiradores não-identificados seqüestraram barco pesqueiro russo no Mar do Japão, informou a agência de notícias russa Interfax, citando o setor do Pacífico da Guarda de Fronteiras russa. De acordo com as informações iniciais, havia cerca de 20 tripulantes no barco. Não foi fornecido nenhum detalhe sobre o motivo da ação. A Interfax disse que a guarda fronteiriça russa recebeu o informe sobre o seqüestro da guarda costeira da Coréia do Sul. No tentanto, nem a assessoria de imprensa da Guarda de Fronteiras russa em Moscou nem o Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo em Vladivostok puderam confirmar a informação.