Atirou em tudo que se mexia e se matou Louco de fúria por ter sido rejeitado pela namorada, um guarda de segurança assassinou-a a tiros e a mais nove pessoas e depois se matou, informou neste domingo a polícia. Outras sete pessoas ficaram gravemente feridas no tiroteio deste sábado à noite, ocorrido em Mdantasane, subúrbio de East London, a cerca de 900 quilômetros da Cidade do Cabo. Bulelani Vukwana, de 29 anos, e sua namorada, Nulovuyo Mbenya, tiveram uma briga neste sábado, durante a qual ela pôs fim ao relacionamento, disse o porta-voz da polícia, Stephen Marais. Testemunhas disseram à polícia que Vukwana foi à casa de Mbenya para tentar persuadí-la a voltar para ele, mas, depois de uma discussão, alvejou-a na cabeça à queima-roupa. Marais disse que Vukwana, então, foi até um bar ao lado da casa da namorada e feriu a tiros o proprietário. Depois, foi para a parte de trás do bar e matou a tiros mais um homem. Voltou para a rua, onde encontrou Lulamile Phantsi, que fora chamado à cena para ajudar. Vukwana atirou no pescoço dele e fugiu na picape de Phantsi. Pouco depois, retornou à casa da namorada, alvejando e matando o pai dela, Maxanjana Mbenya. "Depois disso, foi tomado inteiramente pela violência e atirou em todo mundo que viu", prosseguiu Marais. Testemunhas disseram ao Daily Dispatch, um jornal de East London, que Vukwana alvejou dois carros, matando o motorista de um e dois passageiros do outro, antes de sair atirando aleatoriamente nos pedestres. Perseguido pela polícia, Vukwan percebeu que não conseguiria escapar e, apontando a arma para sua têmpora, apertou o gatilho, disseram testemunhas. A África do Sul tem um dos piores índices de criminalidade do mundo. Segundo números da polícia, nos primeiros nove meses do ano passado, 15.054 pessoas foram assassinadas, com uma média de 54 pessoas por dia.