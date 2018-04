Atitude do Brasil divide opinião dos hondurenhos Enquanto o avião com o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, decolava rumo à República Dominicana, na quarta-feira, Junior Gonzalez, um jovem hondurenho de classe média, enrolava-se na bandeira verde e amarela do Brasil no meio de uma multidão vermelha de zelaystas que foi assistir seu líder partir para o exílio.