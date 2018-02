Atividade das fábricas da China cai à mínima em 5 meses, mostra PMI oficial

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial da indústria caiu a 50,8 em outubro, ante 51,1 em setembro, informou a Agência Nacional de Estatísticas neste sábado, mas acima do marco de 50 pontos que separa o crescimento da contração mensal.

Analistas consultados pela Reuters previam leitura de 51,2.

Sublinhando os desafios à segunda maior economia do mundo, o PMI mostrou que a demanda externa e doméstica caiu ao menor nível em cinco e seis meses, respectivamente, com as encomendas internacionais recuando levemente em base mensal.

"Ainda há pressão para baixo sobre a economia e a política monetária continuará expansionista", disseram economistas do China International Capital em nota a clientes após a publicação dos dados.

(Reportagem de Koh Gui Qing)