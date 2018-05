Atividade de vulcão deixa centenas de deslocados nas Ilhas Célebes

Centenas de pessoas foram deslocadas em razão do aumento da atividade do vulcão Karangetang no norte das Ilhas Célebes, que nos últimos dias expulsou lava, fumaça e gases, informou nesta segunda-feira, 13, a imprensa local. As autoridades declararam o nível um de alerta na ilha de Siau e cerca de 570 pessoas de três povoados situados nas encostas do vulcão, de 1.784 metros de altura, foram transferidas a zonas mais seguras, segundo o jornal The Jakarta Post. Há uma semana, foi proibido o acesso num raio de um quilômetro de duas crateras do monte Papandayan, em Java Ocidental, nas proximidades da capital, depois que este expulsou uma coluna de fumaça e gás tóxico de cerca de cem metros de altura. A Indonésia está localizada sobre o chamado 'Anel de Fogo do Pacífico' e tem o maior número de vulcões do planeta, mais de 400, dos quais 129 estão ativos. O país chega a registrar a cada ano até cinco erupções, segundo a Agência Geológica Nacional.