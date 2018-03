Atividades do Irã ameaçam vizinhos, diz Rice

O programa nuclear iraniano e o suposto apoio do Irã a grupos terroristas talvez sejam o maior desafio individual para a segurança nacional americana, disse ontem a secretaria de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, durante testemunho ao Comitê de Relações Exteriores da Camara. Ela declarou que os EUA acabarão com as atividades maléficas do Irã no Iraque e estão trabalhando com urgência para impor novas sanções a Teerã. Segundo Condoleezza, O Irã põe em risco a segurança e a prosperidade de seus vizinhos ao apoiar forças extremistas na região. Ela disse que a solução de dois estados no Oriente Médiouma Palestina em paz com Israel está ameaçada após uma serie de eventos, como o apoio do Ira ao grupo radical palestino Hamas. Condoleezza reiterou que o governo americano continua comprometido com a via diplomática para resolver a crise com o Ira, provocada pelas suspeitas de que o programa iraniano de enriquecimento de urânio possa ser usado para a fabricação de armas nucleares. Entretanto, o Pentágono pediu ao Congresso, em caráter urgente, a aprovação de fundos de US$88 milhões para dotar seus ombardeiros invisíveis B-2 da capacidade de lançar bombas arrasa-bunker. Congressistas democratas e analistas suspeitam que isso seja parte de preparativos para atacar instalações subterrâneas do Ira. Na semana passada, o presidente americano, George W. Bush, disse que, se o programa iraniano não for contido, há o risco de uma 3a Guerra Mundial.O premie britânico, Gordon Brown, disse ontem acreditar que as sanções poderão conter as ambições nucleares do Ira, mas não descartou a possibilidade de uma ação militar. O testemunho de Condoleezza foi marcado por um protesto Contra a guerra no Iraque.A manifestante Desiree Anita Ali- Fairooz, com tinta vermelha nas mãos, representando sangue, correu na direção da secretaria. Ao ficar cara a cara com ela, Desiree gritou que Condoleezza era uma criminosa de guerra que deveria ser levada a Haia, referindo-se ao tribunal internacional da ONU. A secretaria ficou impassível e Desiree foi detida por seguranças.