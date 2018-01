Ativista britânico é morto por tropas israelenses Tropas israelenses balearam um ativista de paz britânico do Movimento de Solidariedade Internacional, disseram testemunhas. Segundo médicos, o britânico teve declarada morte cerebral. No momento em que foi atingido, o homem atuava como escudo humano entre tropas israelenses e crianças palestinas na cidade de Rafah, na Faixa de Gaza. Segundo o médico Ali Musa, o britânico, de 23 anos, levou um tiro na cabeça e foi declarado em morte cerebral logo depois de ter chegado no hospital de Rafah. O Exército israelense não comentou imediatamente o ocorrido. Em 16 de março, a ativista americana Rachel Corrie, de 23 anos, foi morta ao tentar parar um buldôzer israelense na Faixa de Gaza. Corri era estudante em Olympia, Estado de Washington.