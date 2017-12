Ativista da Frente Popular Palestina morre em explosão Um ativista do braço armado da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) morreu na noite deste sábado em uma explosão no campo de refugiados de Tulkarem, na Cisjordânia. Aparentemente, Khaled Diab, de 22 anos, iria usar a bomba para explodir tanques israelenses, mas o explosivo teve algum defeito e explodiu nas mãos do palestino. Fontes palestinas disseram que a explosão aconteceu na entrada do campo.