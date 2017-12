Ativista do Hamas é ferido por soldados israelenses Um palestino militante do grupo islâmico Hamas, Naim Abu Remail, de 37 anos, ficou gravemente ferido nesta sexta-feira por disparos de soldados israelenses na região fronteiriça de Kisufim, controlada por Israel. Na zona de Ofrah, na Cisjordânia, um ônibus israelense foi alvo de vários disparos de milicianos palestinos. Não há registro de feridos. Durante o dia de ontem, quando foi celebrado os 53 anos da independência de Israel, foram registrados vários tiroteios entre soldados israelenses e militantes palestinos. Nos cerca de sete meses de confrontos, 418 pessoas já morreram no lado palestino e 70 no lado israelense.