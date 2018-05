Ativista é preso por explosão em metrô na Bielo-Rússia

O Comitê Bielo-Rússia Helsinque disse hoje que a polícia deteve Pavel Levinov por pelo menos dez dias, para interrogatórios. Não foi possível um contato com a polícia para confirmar a prisão, mas o presidente do comitê, Oleg Gulak, disse que esteve numa delegacia de Minski, onde Levinov era mantido.

Outro ativista, detido junto com Levinov e posteriormente libertado, disse que a polícia invadiu o apartamento de Leninov com o objetivo de detê-lo e também levar outras pessoas.

As prisões elevam os temores de que o autoritário presidente Alexander Lukashenko esteja usando o ataque a bomba, que matou 13 pessoas e deixou mais de 200 feridas, como pretexto para reprimir seus oponentes políticos. As informações são da Associated Press.