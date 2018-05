Ativista italiano é assassinado em Gaza

Vittorio Arrigoni, ativista italiano que havia sido sequestrado por um grupo radical islâmico na quinta-feira, na Faixa de Gaza, foi estrangulado com um cordão de plástico. Seu corpo foi encontrado ontem pelo Hamas, organização palestina que controla o território desde junho de 2007.

Policiais encontraram Arrigoni, de 36 anos, em uma casa inteiramente vazia, exceto por um colchão sobre o qual estava o corpo. Os sequestradores são do grupo salafista Tawhid al-Jihad, inspirado na Al-Qaeda.

Os extremistas islâmicos fazem oposição ao Hamas, considerado excessivamente moderado. Eles tinham ameaçado executar o italiano a menos que o Hamas libertasse seu líder, Hisham Saidano, detido em março.

Em um vídeo divulgado na quinta-feira, os sequestradores estabeleceram um prazo de 30 horas, que expiraria às 17 horas de ontem (horário local). Mas o médico palestino que fez a autópsia de Arrigoni disse que ele parecia ter sido morto pelo menos 24 horas antes de o prazo expirar.

Apesar de todas as evidências, o grupo Tawhid al-Jihad negou a responsabilidade pela execução. Arrigoni era um rosto familiar em Gaza, onde trabalhava como voluntário e era conhecido como "Victor".

A morte de Arrigoni provocou uma situação inusitada: colocou o Hamas como vítima de uma ação terrorista. O grupo disse que pelo menos um suspeito foi detido e descreveu o crime como sendo "contra a humanidade". "A morte de Arrigoni vai contra os costumes e as tradições do povo palestino", disse o porta-voz da organização, Salama Marouf.

O líder do Hamas em Gaza, Ismail Haniyeh, telefonou para a mãe de Arrigoni na Itália para condenar o assassinato. Em uma entrevista coletiva, Haniyeh disse que o ativista era um "herói da luta contra a ofensiva israelense a Gaza" e pretende batizar uma rua com o nome do italiano.

O ministro do Interior do Hamas, Ehab al-Ghussein, comprometeu-se a encontrar os culpados e disse que o assassinato foi "um ato hediondo que nada tem a ver com os valores, a religião e as tradições palestinas".

Voluntário. Arrigoni chegou à região em 2008. Desde então, era um participante ativo de manifestações contra Israel. Ele trabalhava para o Movimento de Solidariedade Internacional, organização ativista pró-palestinos, na Cisjordânia e em Gaza.

Segundo uma amiga, que estava em contato com o italiano por e-mail, ele foi sequestrado no dia em que pretendia sair de Gaza. "Estou muito tenso, exausto. Se eles não matarem ninguém nas próximas 24 horas, vou partir na quinta-feira. Seu V.", escreveu Arrigoni, na segunda-feira, para Daniela Loffreda.

O sequestro foi o primeiro de um estrangeiro em Gaza desde que o Hamas assumiu o controle do território, em 2007. O último estrangeiro sequestrado na região tinha sido Alan Johnston, correspondente da BBC, que foi capturado em março de 2007 e mantido refém por 114 dias. Ele foi solto sem violência após negociações entre o Hamas e seus sequestradores, que pertenciam a um obscuro grupo radical autodenominado Exército do Islã.

O Hamas, que venceu as eleições parlamentares palestinas, em 2006, é considerado uma organização terrorista por Israel, EUA e a União Europeia. Desde que assumiu o controle de Gaza, após um breve confronto com a facção Fatah, o grupo tem reprimido duramente organizações islâmicas radicais no território.

Homenagens. Pacifistas e associações de solidariedade ao povo palestino realizaram ontem uma série de homenagens a Arrigoni em diversas cidades italianas. As manifestações já estavam previstas em Roma e em Milão antes mesmo do assassinato.

Em carta enviada à mãe do jovem, o presidente italiano, Giorgio Napolitano, definiu o assassinato como "uma barbárie" e pediu que o caso seja esclarecido. "Esta barbárie terrorista provoca repulsa nas consciências civis", escreveu Napolitano.

Em Gaza, cerca de 2 mil pessoas, carregando bandeiras italianas, participaram de uma manifestação para protestar contra o assassinato de Arrigoni. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se disse "chocado" com o assassinato, condenado também pela chanceler da UE, Catherine Ashton, e pelo porta-voz da Casa Branca, Tommy Vietor.