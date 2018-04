Ativista mexicana é atacada a facadas Um homem armado com uma faca atacou ontem na Cidade do México a ativista mexicana de direitos humanos Norma Andrade, que foi internada com um corte de cinco centímetros no rosto. Um porta-voz da Procuradoria-Geral do Distrito Federal disse que Norma foi atacada quando levava a neta para a escola às 8 horas. O ataque ocorreu dois meses depois de a ativista ser ferida a tiros em Ciudad Juárez. Ameaçada de morte por grupos narcotraficantes, Norma tinha se mudado para a Cidade do México.