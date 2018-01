Ativista relata cenas dantescas dentro da Basílica Ativistas estrangeiros que conseguiram se infiltrar na sitiada Basílica da Natividade relataram, nesta sexta-feira, situações dantescas: homens famélicos compartilhando uma sopa feita de folhas de limoeiro; outros, fracos demais para se mover, deitados sob cobertas. No primeiro relato detalhado das condições dentro do complexo da basílica, os visitantes disseram que vários prédios foram danificados por disparos e incêndios, apesar de, na basílica propriamente dita, ter havido apenas um pequeno dano a um afresco do século 12, atingido por tiros. Um pouco de comida O impasse no local onde, segundo a tradição, nasceu Jesus Cristo, entrou nesta sexta-feira em seu segundo mês, com blindados israelenses rodeando cerca de 150 palestinos, entre eles uns 30 armados. Nesta Sexta-Feira Santa ortodoxa, que marca a crucificação de Cristo, os ânimos não estavam para celebração. Dez ativistas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca e Suécia levaram com eles pacotes de arroz, lentilhas, sal, açúcar e um pouco de outros alimentos, conseguindo esgueirar-se por uma escura passagem para dentro da igreja, nesta quinta-feira. Meia tigela de sopa, frio e umidade Nesta sexta-feira, havia o suficiente para oferecer meia tigela de sopa a todos dentro do complexo, segundo Jacquie Soohen, 27 anos, uma cinegrafista de Stony Plain, em Alberta, Canadá. Ela relatou que o frio e a umidade mantêm as pessoas acordadas toda a noite. Alguns se aconchegam em torno de latas cheias de velas acesas para se aquecer. Ela disse que não existe nada para manter o local limpo, e apenas água suja de um poço para beber. Vários idosos, entre eles alguns com problemas cardíacos e diabetes, estão sem medicamentos. Soohen, falando por telefone celular, disse que ela e outros dormiram na gruta subterrânea onde teria nascido Jesus, o local mais seguro e quente. Câmera gravando A cinegrafista correu para dentro do complexo atrás dos outros ativistas, com sua câmera gravando. Um deles, Kristen Schurr, de 33 anos, da cidade de Nova York, afirmou que os soldados na Praça da Manjedoura podem ter se distraído com um cinegrafista de tevê que entrevistava um oficial israelense. Alguns soldados correram atrás do grupo, pegando 13 ativistas. Soohen afirmou que, assim que alcançou a igreja, ela e os outros pisaram nas roupas ensangüentadas de um palestino que havia sido morto a tiros por tropas israelenses poucas horas antes. Negociações garantiram a libertação de alguns dos feridos e doentes. Mas ainda continuam as conversações para romper a confrontação e permitir a saída de outros civis, policiais e dezenas de clérigos e freiras. Prisão ou exílio Existem também 20 ou 30 homens armados que Israel quer que se entreguem ou partam para o exílio. O tenente-coronel Olivier Rafowicz, um porta-voz militar israelense, disse que soldados entregaram comida para os clérigos dentro da igreja. Os palestinos, acrescentou, devem sair. "Naturalmente, isso deve ser coordenado conosco e seria a melhor saída", opinou. Salah Taameri, um negociador palestino, disse ter sido informado nesta sexta-feira por um oficial da inteligência israelense de que não haverá permissão para a entrada de alimentos na igreja. Reféns? Taameri afirmou ao oficial que estava havendo uma violação de um acordo anterior, prevendo a entrega de comida aos que estão dentro do complexo. Rafowicz garantiu que civis palestinos e clérigos são reféns dos homens armados. Os que estão no interior da basílica e outros que deixaram a igreja, assim como padres e monges, negam que estejam sendo mantidos contra sua vontade. Alguns dizem que temem sair e ser presos ou atingidos por tiros. Os clérigos afirmam que querem ficar para proteger a basílica. Rafowicz retrucou que as pessoas dentro da igreja temem assumir que são cativos. "Quando você tem 200 fuzis AK-47, e as portas têm armadilhas com explosivos, você não pode verdadeiramente expressar seus sentimentos", afirmou. Soohen disse ter perguntado aos civis palestinos e aos clérigos se eles estavam sendo mantidos ali contra a vontade. "Absolutamente ninguém disse que é refém. É ridículo (afirmar isto)", reagiu. Queijo suíço Nesta sexta-feira, Soohen percorreu o complexo da igreja para avaliar os danos. Dentro da basílica, um afresco do século 12 de um santo foi danificado por disparos. Ela não sabia se os tiros partiram de dentro ou de fora da igreja. Um dormitório no setor grego ortodoxo no complexo recebeu saraivadas de tiros. Janelas foram estilhaçadas em outros dormitórios. Duas salas foram destruídas por incêndios, uma delas no restaurado mosteiro medieval que compreende um pátio na frente da franciscana Igreja de Santa Catarina, de 120 anos, próxima à basílica. Esta sala também foi perfurada por balas. "Parece um queijo suíço", relatou Soohen. No pátio, uma imagem da Virgem Maria foi atingida por dois ou três tiros na face e no tronco. Partes do muro do pátio foram arracandas por disparos. Janelas foram estilhaçadas numa sala de oração no piso superior. Medo dos tiros Padres disseram a Soohen que têm de se arrastar para passar de um local para outro, temendo ser atingidos por atiradores de elite isralenses. Rafowicz, o porta-voz militar, negou-se a fazer comentários quando perguntado sobre as regras impostas aos soldados para abrir fogo contra o complexo. No mês passado, um monge ortodoxo armênio de 22 anos, Armen Sinanian, foi ferido por atiradores de elite israelenses quando apareceu em sua janela para observar soldados que deveriam entregar alimentos para os clérigos. Soohen disse que um palestino ferido na perna com um tiro estava sendo tratado apenas com uma pequena garrafa de desinfetante e panos rasgados como ataduras. Muitos dos homens disseram já ter perdido de 10 a 20 quilos. "As pessoas estão fracas e cansadas", afirmou ela. "São figuras esquálidas. Um rapaz de 23 anos estava deitado sob cobertas todo o dia e parecia muito magro. Ele disse que estava fraco demais para andar." Gruta de Jesus Ele relatou haver poucas armas à mostra. Alguns homens armados com fuzis guardam áreas ao redor do pátio. Alguns palestinos muçulmanos se reúnem em duas fileiras para rezar todos os dias na basílica, curvando-se sobre o piso de pedras da igreja construída no século IV. Entre os civis estão trabalhadores da construção civil, estudantes, um bancário, um dentista e um farmacêutico. "Muitos deles falam sobre seus filhos, como eles sentem falta deles", disse ela. Schuur e alguns dos outros ativistas passaram sua primeira noite na gruta decorada onde nasceu Jesus, embaixo do altar central da basílica. Lamparinas e velas estão penduradas na pequena gruta, que normalmente tem o cheiro de incenso de alecrim. Uma estrela de prata no chão marca o local onde teria nascido Jesus. Um palestino deu a Schurr uma pequena esteira, uma coberta e um travesseiro. Às cinco da manhã, padres gregos ortodoxos e franciscanos rezaram na gruta de Jesus e cantaram hinos ancestrais - um momento de serenidade na igreja assediada.