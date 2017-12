Ativistas atiram torta em Calvin Klein; seis são presos O estilista Calvin Klein recebeu uma torta de creme de tofu na cara, ontem durante um desfile de moda, atirada por um grupo de ativistas que protestavam contra o uso de peles de animais. Seis membros de um grupo de direitos dos animais foram presos. A polícia disse que dez ativistas apareceram no 20º Prêmio Anual de Moda Americana no Lincoln Center, em Nova York. Klein, que foi atingido assim que chegou, continuou andando em direção ao centro de artes onde com bom-humor respondeu a perguntas de jornalistas, mesmo com pedaços de torta grudados em sua roupa.