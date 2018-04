Ativistas cancelam lançamento balões de propaganda sobre a Coreia do Norte

Um plano de ativistas de direitos humanos de lançar balões carregando panfletos sobre a Coreia do Norte foi cancelado, após centenas de soldados sul-coreanos terem vedado a área onde se daria o lançamento.

Os ativistas, entre eles um grupo de dissidentes norte-coreanos, pretendia lançar os balões com panfletos a partir de um parque ao sul da fronteira entre as duas Coreias.

A Coreia do Norte advertiu que iria disparar contra o local caso o lançamento fosse em frente.

De acordo com a correspondente da BBC em Seoul, a capital sul-coreana, ameaças por parte da Coreia do Norte contra a vizinha ao sul não são incomuns. Mas elas não costumam ser tão específicas.

Em 2010, a Coreia do Norte lançou disparos contra uma ilha pertencente à Coreia do Sul. Mas ela não promove ataques contra a região continental da Coreia do Sul desde a guerra travada entre os dois países, na década de 1950.