Ativistas de Osaka pedem plebiscito sobre energia nuclear

A pior crise nuclear mundial em 25 anos, após um terremoto e um tsunami destruírem a usina de Fukushima, levou ao crescimento dos movimentos anti-nucleares no Japão, os quais eram vistos anteriormente como reivindicações de ativistas com tendências de esquerda.

Consultas populares são raras no Japão - foram realizadas três sobre energia nuclear e alguns sobre outros assuntos - e não existe uma lei sobre um referendo nacional. Mas os defensores do plebiscito nas cidades de Osaka, Tóquio, bem como a prefeitura de Shizuoka, estão se baseando em regras que o autorizam se as assembleias locais permitirem.

Osaka, centro da segunda maior região metropolitana do Japão, com 2.7 milhões de habitantes, recebe eletricidade da Kansai Electric, a segunda maior empresa de utilidades. com três fábricas que operam 11 reatores perto da cidade.

Se houver um plebiscito, residentes irão decidir se querem eliminar a energia nuclear produzida por usinas operadas pela Kansai.

"Decidir sobre um assunto tão importante deve ficar nas mãos dos eleitores" disse o organizador do grupo, Hajime Imai.

O papel da energia nuclear está agora sendo discutido pelo governo central, que abandonou uma meta estabelecida antes de Fukushima de aumentar a participação da energia atômica na demanda de eletricidade para 50 por cento até 2030, de 30 por cento antes do acidente.

Os ativistas enviaram para a prefeitura da cidade de Osaka 55.430 assinaturas de habitantes locais, ou 2,1 por cento da população, porcentual que está acima da taxa de 2 por cento exigida pela regulamentação legal.