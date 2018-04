Ativistas dizem que 68 civis foram mortos hoje em Homs

"Sessenta e oito civis foram mortos hoje na área rural a oeste de Homs, região entre as vilas de Ram al-Enz e Ghajariyeh, e foram levadas para o hospital estatal da cidade de Homs", declarou ele.

Já os Comitês Locais de Coordenação Locais afirmaram que 124 pessoas foram mortas em todo o país nesta segunda-feira, incluindo 64 que perderam a vida ao tentar fugir de Baba Amr, bairro dominado pelos rebeldes em Homs, local que vem sendo fortemente bombardeado pelas forças do governo nas últimas semanas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.