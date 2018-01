Ativistas do Greenpeace param fragata australiana Pacifistas obrigaram a parada de uma fragata australiana que seguia rumo ao Golfo Pérsico quando a embarcação deixava o Porto de Sydney nesta terça-feira, num incidente embaraçoso para as forças armadas da Austrália. No momento em que a HMAS Sydney deixava o porto e sua tripulação uniformizada olhava para o cais para se despedir, ativistas do Greenpeace, em pequenos barcos e caiaques, encostaram na fragata. Dois ativistas conseguiram se prender à embarcação. Ambos foram retirados pela polícia, que ao todo deteve 10 manifestantes. Apesar da forte oposição interna ao engajamento da Austrália na guerra liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, o governo do primeiro-ministro John Howard enviou cerca de 2.000 militares ao Golfo Pérsico. Veja o especial :