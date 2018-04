Manifestantes tailandeses (foto) invadiram ontem uma emissora de TV por satélite que tinha sido fechada por ordem do governo. As forças de segurança usaram jatos d"água e gás lacrimogêneo para dispersar milhares de opositores que desafiaram o estado de emergência que vigora no país. O grupo exige que o primeiro-ministro Abhisit Vejjajiva renuncie e convoque eleições.